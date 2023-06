Abusi e maltrattamenti su fidanzate, 44enne arrestato per violenza sessuale

Prevaricazione, mortificazioni e vessazioni senza fine sulle compagne

Violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate nei confronti della ex compagna e di una seconda donna con cui aveva nel frattempo intrattenuto una relazione: per questo un 44enne è stato arrestato dai carabinieri di Monza, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, richiesta dalla procura ed emessa dal gip, che ha riconosciuto nell’uomo “abitualità di condotte di prevaricazione, mortificazione e assoggettamento e atti di violenza sessuale”.

Vessata

La prima vittima, con cui il 44enne conviveva, subiva dal compagno delle ‘punizioni’, quando non assecondava i suoi desideri sessuali. In un caso la donna era stata costretta a dormire fuori casa senza coperte. In un altro il compagno, essendo lei malata oncologica, l’aveva minacciata di farle sparire la tessera sanitaria. Un atto che le ha impedito l’accesso alle cure, se non avesse voluto partecipare a videochiamate erotiche con altri utenti del web. La donna infine aveva deciso di interrompere la convivenza e si era allontanata dal compagno.

Con il martello pneumatico

A distanza di poco tempo, però, l’uomo ha stretto una relazione con una seconda donna, finita anche lei vittima di violenze: lo scorso maggio il 44enne, sotto effetto di stupefacenti, quando la compagna si è rifiutata di assecondare i suoi desideri sessuali, ha cercato di abusare di lei. La donna, terrorizzata, si è rifugiata in bagno, ma l’uomo ha sfondato la porta con un martello pneumatico. Una pattuglia dei carabinieri sopraggiunta nel frattempo è riuscita a bloccare l’aggressore e a prestare le prime cure alla vittima.