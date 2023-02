Accordo Ita-Lufthansa: ai tedeschi il 40% per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro

La trattativa per la cessione delle quote di minoranza di Ita a Lufthansa appare ormai alle battute finali: tedeschi pronti a prendere il 40%

La cessione di Ita a Lufthansa appare alle battute finali, con l’accordo ormai a un passo.

Nel Memorandum firmato tra il Tesoro e il gigante tedesco, rivelano fonti vicine al dossier, viene sancita la quota dell’ex Alitalia in vendita, “compresa in una forchetta tra il 20 e il 40%“, con Lufhtansa pronta ad acquistare il 40% per un esborso economico tra i 250 e i 300 milioni di euro.

Firma del preliminare a un passo: ok dall’Ue

La trattativa procede spedita, a tal punto che la firma del preliminare di vendita dovrebbe arrivare a breve: anche la Commissione Ue avrebbe dato luce verde all’operazione.

Da quanto si apprende, il governo vorrebbe che Lufthansa prendesse il controllo al più presto in modo che Ita possa beneficiare delle sinergie del gruppo: l’entrata del colosso tedesco nell’ex Alitalia è prevista già per l’estate.