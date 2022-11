Accordo su divorzio Kim Kardashian-Kanye West: rapper dara’ 200mila dollari al mese per figli

I beni in comune tra i due ex coniugi saranno divisi secondo quanto deciso da precedenti accordi prematrimoniali

Accordo raggiunto fra Kim Kardashian e Kanye West. L’ex coppia ha trovato un’intesa sul loro divorzio. Secondo la stampa americana, l’affidamento dei loro quattro figli sarà congiunto sia fisicamente che legalmente.

Il rapper per il mantenimento dei figli che ha avuto con l’imprenditrice dovrà versare circa 200mila dollari al mese e sarà anche responsabile metà delle spese educative, mediche e di sicurezza dei figli. I beni in comune tra i due ex congiuni saranno divisi secondo quanto deciso da accordi prematrimoniali.