E' stato il comandante a chiedere di atterrare nello scalo più vicino

Si sente male a bordo del volo Palermo-Bergamo con il pilota che decide per un atterraggio di emergenza nello scalo di Pescara. Il fatto stamani, quando sull’aereo Ryanair, partito da poco più di un’ora dall’aeroporto Falcone-Borsellino, uno dei passeggeri ha accusato un malore improvviso. A quel punto il comandante ha chiesto l’autorizzazione per atterrare nello scalo più vicino. Così è stato deciso per la città abruzzese.