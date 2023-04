Accusa malore mentre guida: suv si schianta contro un palo, morta la conducente

Nulla da fare nonostante i soccorsi a causa delle ferite troppo gravi

Un’altra tragedia si consuma nel cuore della capitale. Nella serata di ieri, giovedì 27 aprile, a Roma, tra via Monte Gennaro e viale Adriatico, in zona Montesacro, una donna, a bordo di un suv BMW, ha preso in pieno un palo ed è morta nonostante i numerosi tentativi dei soccorsi di rianimarla.

Illeso il marito

Stando alle prime ricostruzione, la 74enne avrebbe perso il controllo della macchina forse a causa di un malore. La vittima era bordo del veicolo insieme al marito accomodato sul sedile di passeggero, quando, in seguito al malore ha perso il controllo del mezzo finendo per colpire il palo in maniera risultata fatale.

Ferite troppo gravi

Incuriosite dal forte rumore causato dall’impatto tra il suv e il palo, sul posto sono accorse numerose persone. Sono state loro stesse ad allertare i soccorsi. Sul luogo del sinistro sono sopraggiunti via via i sanitari del 118, i vigili del fuoco della squadra 6A e gli agenti della Polizia di Roma Capitale del III Nomentano. Dopo che i vigili del fuoco hanno estratto la donna dall’abitacolo e l’hanno consegnata ai sanitari, questi per diversi minuti hanno tentato di rianimarla, senza però riuscirci. Troppo gravi le ferite riportate.