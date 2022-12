Aci Bonaccorsi, operazione fiducia: agrumi in vendita senza operatore

Ad Aci Bonaccorsi da 15 giorni si possono acquistare mandarini e limoni a chilometro zero. Una prova che al momento sembra riuscita.

Operazione fiducia straordinariamente riuscita al Comune di Aci Bonaccorsi, nel catanese, dove da 15 giorni i cittadini possono acquistare mandarini e limoni a chilometro zero senza alcun operatore. Un esperimento che ha dato riscontri molto positivi, secondo un primo bilancio della stessa amministrazione sulla vendita diretta degli agrumi isolani. Un agricoltore si è occupato di promuovere la modalità d’acquisto e ha confermato l’assenza di “compratori non paganti”. Non si sono verificati episodi di tentato furto.

“Anche da noi gli onesti sono larga maggioranza”

“Non è vero che i siciliani sono inaffidabili – ha riferito l’amministrazione comunale di Aci Bonaccorsi -. Non è vero che certe pratiche virtuose è impossibile introdurle da noi. Esiste una grande voglia di dare e ricevere fiducia, di migliorarsi e gridare che anche da noi gli onesti sono larga maggioranza. È ancora troppo presto per trarre conclusioni, magari saremo smentiti tra qualche giorno, ma le premesse ci sono ed è già qualcosa”.