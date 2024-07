Aci Sant’Antonio, incendio in una casa: intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti a causa di un incendio in via Stazzone ad Aci Sant'Antonio.

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti a causa di un incendio in via Stazzone ad Aci Sant’Antonio. Sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento di Acireale, Riposto, un’autoscala, un’autobotte inviate dalla Sede Centrale e l’autovettura del tecnico di servizio. Il rogo si è sviluppato all’interno di un appartamento al piano rialzato di una palazzina a tre piani fuori terra. Le fiamme hanno interessato tutta l’abitazione. Le cause sono in corso di accertamento.

Le contromisure e l’evacuazione

Per precauzione è stato vietato l’accesso ai piani soprastanti e alle abitazioni adiacenti. Il proprietario è riuscito ad abbandonare in tempo la casa ed è stato trasportato all’ospedale di Acireale dai sanitari intervenuti. Gli inquilini del secondo piano sono stati evacuati in sicurezza dai Vigili del Fuoco intervenuti e affidati alle cure dei sanitari del Servizio 118, giunti sul posto con altre due ambulanze. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi sono ancora in corso.