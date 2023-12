L’aereo partito da Catania ha un guasto, atterraggio d’emergenza a Pescara: cos’è successo

Momenti di apprensione sul volo partito da Catania, l'aereo è stato costretto a compiere un atterraggio d'emergenza a Pescara.

Un aereo Ryanair che si era messo in volo dall’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania e diretto all’aeroporto d’Abruzzo di Pescara è stato costretto a compiere un atterraggio d’emergenza nella giornata di sabato 9 dicembre.

A riportare l’accaduto sono i quotidiani “Il Giorno” e “Il Pescara”, oltre alla pagina Facebook “Amici dell’aeroporto d’Abruzzo”. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i flap dell’aereo sarebbero rimasti bloccati a 15 gradi.

Atterraggio d’emergenza, la procedura

“L’aereo ha trascorso alcuni minuti in volo, per comprendere l’entità dell’avaria e ricevere istruzioni su ciò che era meglio fare, mantenendosi sempre in contatto con i tecnici di Ryanair”, si legge sulla pagina Facebook.

Nel frattempo, intanto, i vigili del fuoco sono stati schierati sulla pista così come previsto dalle procedure. L’atterraggio di emergenza sarebbe avvenuto in totale sicurezza, con il normale sbarco al gate per i passeggeri. Il velivolo sarebbe stato poi sostituito e riparato nella stessa citta abruzzese.