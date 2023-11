VIDEO | L’aereo rimbalza su e giù sulla pista, atterraggio da “incubo”

Momenti di estrema difficoltà per un aereo in arrivo sulla pista aeroportuale di Lanzarote. Il video dell'atterraggio.

Non saranno stati certamente momenti sereni quelli vissuti a chi si è trovato a bordo di un piccolo aereo protagonista di un atterraggio “da incubo” all’aeroporto César Manrique di Lanzarote. Il velivolo, infatti, è rimbalzato a più riprese sulla pista, andando su e giù per colpa del forte vento che ha reso difficoltoso l’arrivo a terra. Dopo un paio di atterraggi non andati a buon fine, il pilota ha fatto riprendere leggermente quota all’aereo. Successivamente, l’aeroplano è riuscito finalmente a fermarsi sulla pista senza ulteriori disagi. L’atterraggio è stato ripreso da una webcam puntata sulla pista.

Guarda tutti i video virali di QdS.it, visita la sezione

Video da YouTube