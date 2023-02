Aeronautica: volo d’urgenza per il trasporto di una bimba di 1 anno da Napoli e Genova

Una bambina di 1 anno ricoverata a Napoli è stata trasportata d'urgenza dal capoluogo partenopeo a Genova a bordo di un velivolo Falcon 50

Una bambina di 1 anno, ricoverata presso l’ospedale “Santobono” di Napoli, alle prime ore di oggi è stata trasportata d’urgenza dal capoluogo partenopeo a Genova, a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Velivoli pronti 24 ore su 24

La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d`urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Genova alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l`attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il volo d’urgenza da Napoli a Genova

La bambina, seguita dall’equipe medica precedentemente prelevata dall`Ospedale Gaslini di Genova, è stata imbarcata a bordo del velivolo militare, per decollare alle ore 4:00 dall`aeroporto di Napoli dove era ricoverata. Dopo un`ora di volo, l`aereo militare ha raggiunto l`aeroporto internazionale “Cristoforo Colombo” di Genova dove la piccolina è stata trasferita in ambulanza per il successivo ricovero presso l`Ospedale “Giannina Gaslini” del capoluogo della regione ligure. Successivamente il velivolo è poi tornato all’aeroporto di Ciampino, dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa.