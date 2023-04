Aeroporto Catania, due passeggeri sorpresi in possesso di pistola e coltello

Problemi con la giustizia per due giovani allo scalo Fontanarossa "Vincenzo Bellini"

Trasportavano nei rispettivi bagagli un coltello a serramanico e un revolver del XIX secolo. Per questo motivo due persone sono state denunciate in due distinti episodi dalla polizia nell’aeroporto di Catania. Nella fattispecie, il coltello sequestrato era lungo circa 20 centimetri ed è stato trovato nel bagaglio di un giovane ai controlli di sicurezza per accedere alla sala partenze. La pistola era invece nel bagaglio da stiva di un giovane romeno.