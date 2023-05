Aeroporto di Comiso: Cna dubbiosa, Sac rassicura

Il segretario Cna Carmelo Caccamo: “Ci preoccupano le ricadute sul tessuto produttivo”. Presidente e ad dell’azienda: "Aeroitalia ha investito tempestivamente per agevolare siciliani"

COMISO (RG) – “Abbiamo lavorato per farci trovare pronti dai turisti in una delle più belle realtà d’Italia e non solo e ci ritroviamo nel bel mezzo della stagione senza capire se saranno garantiti o meno i voli nazionali ed esteri. Non entriamo nel merito del cambio della compagnia aerea, la concorrenza fa sempre bene, ma occorre fare una valutazione più complessiva e fornire certezza sull’operatività dello scalo. Ci preoccupano infatti le ricadute sul tessuto produttivo del nostro territorio oltre a un danno d’immagine dettato appunto dall’incertezza anche nei confronti di coloro che devono scegliere una meta turistica. Diventiamo vulnerabili”.

Il segretario territoriale di Ragusa, Carmelo Caccamo, esprime grande preoccupazione a nome di tutta la Cna. Dopo aver seguito con molta attenzione, nelle ultime settimane, l’evolversi della questione relativa all’aeroporto di Comiso, la confederazione riferisce di non essere per niente sollevata dall’ingresso di una nuova compagnia – e come lei anche le aziende del comparto – perché è il futuro quello che preoccupa di più per lo scalo kasmeneo.

“Il problema – ha aggiunto Caccamo – non è solo da affrontare in termini di sostituire una compagnia con un’altra con qualche volo in più o in meno, tra l’altro costosi e non sufficienti per gli sforzi che le imprese hanno fatto in termini di ricettività. I dilemmi e i silenzi sull’aeroporto di Comiso, in questi anni, ci consegnano un percorso tortuoso, incerto e soprattutto insoddisfacente. Uno schema classico a scaricabarile tra Sac e Ryanair, con la Regione che viene in soccorso facendo uscire subito dal cilindro un’altra compagnia e con tutti gli attori protagonisti del territorio a guardare in alto la luna. Di fatto, non si vuole guardare, ovviamente, la frattura profonda con un territorio chiamato in causa solo quando è servito per sostenere ed applaudire”.

L’aeroporto di Comiso vive sempre nell’ombra di Catania, questo è innegabile, e forse non è da escludere che non si cerchi una reale crescita di questo scalo. La Sac, dal canto suo, non entra nel merito né delle preoccupazioni né della concorrezza con Catania, vantando solo di riprendere i voli da Comiso proprio in questi giorni.

Una nuova compagnia, infatti, coprirà i collegamenti verso Milano Bergamo, Roma Fiumicino e Bologna Forlì. “Ringraziamo Aeroitalia per aver risposto subito alle richieste della Sac, per aver investito tempestivamente su Comiso, addirittura anticipando gli operativi, e, in generale, per l’impegno preso per agevolare i siciliani negli spostamenti – hanno sottolineato la presidente e l’amministratore della Sac, Giovanna Candura e Nico Torrisi -. Lo scalo ragusano è per noi parte integrante di un sistema aeroportuale che serve oltre metà dell’Isola: è strategico dal punto di vista turistico e fondamentale per l’economia del territorio. L’arrivo di Aeroitalia, consentirà inoltre di calmierare i prezzi, per questo ci auguriamo che presto vengano attivate altre tratte”.