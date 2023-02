La frana nel 2009 e il pericolo costante, affidati i lavori in contrada Giagaffe a Carini

Il presidente della Regione Siciliana annuncia l'affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della zona.

Potranno presto essere restituite alla fruibilità dei proprietari tutte quelle abitazioni di contrada Giagaffe a Carini, nel Palermitano, dichiarate inagibili nel settembre del 2009 a causa della violenta frana che si registrò sulla parete rocciosa sovrastante.

Ecco gli ultimi aggiornamenti sugli interventi previsti nella zona.

Lavori in contrada Giagaffe a Carini

“I lavori di messa in sicurezza del costone pericolante – annuncia il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a capo della Struttura contro il dissesto idrogeologico – sono stati affidati. È l’ultimo passaggio completato dai nostri uffici che, per risolvere definitivamente questa spinosa situazione che andava avanti da troppo tempo, si sono fatti carico del finanziamento, delle indagini e della progettazione esecutiva arrivando alla pubblicazione della gara attraverso la quale oggi si possono finalmente realizzare le opere. Sarà rimosso ogni pericolo e, con esso, i sigilli che hanno tenuto chiusi diversi immobili per oltre 13 anni”.

A eseguire l’intervento, così come stabilito dall’esito del bando espletato dal team di professionisti diretto da Maurizio Croce, sarà l’impresa Consores di Palermo, aggiudicataria per un importo di 248mila euro. Sul pendio, reso sempre più fragile dalle infiltrazioni d’acqua piovana e da alcuni incendi che ne hanno divorato la vegetazione, saranno posizionate reti metalliche e barriere paramassi.