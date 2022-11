Rompe la mascella alla madre 84enne e la segrega in casa, arrestato 52enne violento

In base agli accertamenti dei carabinieri, il violento si sarebbe già reso responsabile in passato di simili comportamenti verso la vittima.

I carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Marsala, per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, un mazarese di 52 anni che avrebbe aggredito l’anziana madre di 84 anni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Mazara, l’uomo avrebbe aggredito la donna colpendola violentemente al volto fratturandole la mascella, come diagnosticato dai sanitari del locale pronto soccorso che l’ha giudicata guaribile in oltre 30 giorni.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri, intervenuti su segnalazione di un cittadino, hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo che, già in passato, si sarebbe reso responsabile di comportamenti violenti nei confronti della malcapitata vittima.

Secondo le testimonianze raccolte, il figlio avrebbe impedito alla madre di uscire per due giorni, chiudendola a chiave in casa.

L’autorità giudiziaria, concordando con gli accertamenti posti in essere dai carabinieri, ha pertanto emesso l’odierno provvedimento restrittivo e il 52enne, al termine delle formalità di rito, è stato portato nel carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.