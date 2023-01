Caos alla stazione, vetri rotti sul treno ed estintori contro gli agenti: un arresto

L'uomo è stato arrestato su un treno lungo un binario della stazione di Palermo con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, blocco ferroviario, danneggiamento e lesioni.

La Polizia ferroviaria di Palermo ha arrestato un cittadino straniero per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, blocco ferroviario, danneggiamento aggravato e lesioni personali: sarebbe l’autore di un’aggressione alla stazione ai danni di agenti.

Giova precisare che l’indagato è indiziato in merito al reato contestato e che la loro posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di un’eventuale sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.

Aggressione agli agenti in stazione a Palermo

Gli agenti, allertati da alcuni viaggiatori, sono intervenuti lungo un binario della stazione centrale di Palermo dove un uomo, in evidente stato di agitazione, con un estintore aveva già rotto il vetro di un treno e ne aveva lanciati altri due sulla sede ferrata.

Nonostante gli inviti a desistere dall’atteggiamento violento, il soggetto si è impossessato di un altro estintore, lo ha azionato e ne ha diretto il getto conto gli agenti, continuando ad aggredirli anche con calci e pugni tanto. Vista l’impossibilità di bloccarlo, gli operatori di polizia hanno dovuto utilizzare il taser.

L’uomo è stato così arrestato ma, durante le procedure di identificazione negli Uffici della Polfer, ha ripreso a scagliarsi contro gli operatori ed un agente è rimasto lievemente ferito. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria e l’arrestato non ha riportato alcuna lesione.

