Paura sull’autobus, ragazzini minacciati e autista aggredito e preso a pugni

Cinque giorni di prognosi per l'autista, una denuncia per l'uomo accusato di aver scatenato il panico su un autobus di linea catanese.

Nei giorni scorsi il personale delle Volanti è intervenuto in via Cristoforo Colombo a Catania in seguito alla richiesta di un autista di bus di linea, vittima di un’aggressione da parte di un passeggero. Gli agenti hanno individuato e denunciato il presunto responsabile del violento gesto, un cittadino extracomunitario che avrebbe agito in stato di alterazione psicofisica.

Ecco la ricostruzione dell’accaduto.

Aggressione ad autista a Catania, panico sul bus

Gli agenti hanno preso contatti con l’autista, che ha indicato l’aggressore. Quest’ultimo, senza ragione alcuna, avrebbe iniziato a spaventare un gruppo di ragazzini, minacciandoli e mimando il gesto del taglio della gola. Anche gli altri passeggeri dell’autobus hanno iniziato a spaventarsi e per tali ragioni hanno chiesto all’autista di intervenire.

L’autista, pertanto, ha fermato l’autobus invitando l’uomo a scendere, ricevendo per tutta risposta un pugno, che è riuscito a schivare. L’autista, però, è stato poi colpito all’avambraccio e – viste le sue precarie condizioni – ha perso l’equilibrio cadendo per terra. A quel punto, grazie all’aiuto di altri passeggeri, l’autista è riuscito a far scendere il soggetto dall’autobus.

Gli agenti delle Volanti sono subito riusciti a bloccarlo mentre cercava, durante la fuga, di colpire altre auto in transito nella zona del Faro Biscari. Una volta fermato, l’uomo, un cittadino marocchino regolare sul territorio nazionale, è stato accompagnato in Questura per tutti gli ulteriori accertamenti e denunciato per i reati di interruzione di pubblico servizio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’autista dell’autobus, infatti, si è recato al Pronto Soccorso a seguito dei colpi ricevuti, ottenendo una prognosi di cinque giorni.