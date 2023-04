Automobilista colpito con bastone, aggressione vicino alla piazza: scatta denuncia

La prima ricostruzione dell'episodio di violenza registrato a Siracusa nelle scorse ore.

Gli agenti delle Volanti di Siracusa hanno denunciato un uomo, ritenuto responsabile dell’aggressione ai danni di un automobilista in piazza delle Dolomiti.

Ecco la ricostruzione dell’intervento.

Aggressione in piazza delle Dolomiti a Siracusa

I poliziotti sono intervenuti ieri in piazza delle Dolomiti a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima, un 48enne, si trovava nella propria auto, quando un coetaneo lo avrebbe raggiunto colpendo con un bastone di legno prima l’auto e dopo il malcapitato.

Il violento è stato bloccato dai poliziotti, che lo hanno disarmato e denunciato per danneggiamento aggravato e lesioni personali. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Al vaglio degli investigatori le ragioni che hanno spinto l’aggressore a colpire con il bastone la sua vittima. Pare che i due uomini si conoscano.

Immagine di repertorio