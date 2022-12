Prima le minacce al titolare del bar, poi l’aggressione ai carabinieri: arrestata 39enne

Momenti di agitazione all'interno di un bar di Trapani, dove è stato necessario l'intervento dei carabinieri per arrestare una donna con precedenti.

I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Trapani hanno arrestato, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, una donna di 39 anni con precedenti di polizia e accusata di un’aggressione ai danni dei militari.

Ecco cosa è accaduto.

Minacce al titolare di un bar e l’aggressione ai carabinieri: un arresto a Trapani

I militari dell’Arma, allertati dalla locale Centrale Operativa, si sono recati in un bar della città dove era stata segnalata la presenza della 39enne che, per futili motivi e in evidente stato di agitazione, minacciava di morte il titolare dell’attività commerciale.

Giunti sul posto, mentre erano intenti a riportarla alla calma, i carabinieri sono stati letteralmente aggrediti con calci e pugni dalla donna. Alla loro vista, la 39enne sarebbe andata su tutte le furie.

Dopo averla immobilizzata, i carabinieri l’hanno arrestata. Dopo l’udienza di convalida, le autorità competenti hanno sottoposto la donna alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani e al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.

