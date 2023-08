Aggressione nel Siracusano, calci e pugni a minorenni dopo furto: tre feriti

Violenza aggressione a Noto, nel Siracusano, con tre giovani che sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche in ospedale.

Sabato notte movimentato a Calabernardo, frazione balneare di Noto, in provincia di Siracusa, dove alcuni minorenni sarebbero stati aggrediti e picchiati da alcuni giovani.

La ricostruzione dell’aggressione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tre giovani di minore età avrebbero ricevuto un’aggressione da parte di un gruppo composto da ragazzi più grandi, i quali avrebbero sferrato loro dei calci e dei pugni.

In base alle indagini che sono attualmente condotte dai carabinieri, a innescare lo scontro con i minorenni sarebbe stato un furto di un mezzo appartenente a una delle tre vittime. A seguito dell’aggressione, i violenti si sarebbero dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Le cure in ospedale

Le vittime sono state costrette alle cure mediche dei sanitari in ospedale, riportando diversi traumi e contusioni. Fortunatamente, nessuno dei colpiti si troverebbe in pericolo di vita. Al momento non è nota l’identità dei soggetti che si sarebbero accaniti contro i minorenni.