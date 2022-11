Ad Agira un’iniziativa di UniCt per la valorizzazione del verde

La Giornata mondiale degli alberi ha rappresentato un’occasione per promuovere la conservazione del patrimonio vegetale autoctono e per far acquisire maggiore consapevolezza alle giovani generazioni

AGIRA (EN) – Valorizzare le aree a verde e promuovere la conservazione del patrimonio vegetale autoctono per far acquisire alle giovani generazioni l’importanza e le conseguenze positive di alcune azioni, come piantare alberi, nel contrasto ai cambiamenti climatici e alle connesse catastrofi e, quindi, sul benessere della società. Con questi obiettivi l’Università di Catania, nell’ambito delle attività di Terza missione, ha coinvolto numerosi studenti di diversi istituti scolastici per festeggiare la Giornata mondiale degli alberi – istituzionalizzata nel 2013 – evidenziando il contributo che ognuno deve dare per contenere il riscaldamento globale a 1,5 °C, vero obiettivo dell’Accordo di Parigi.

Per evidenziare i “valori” della giornata il personale dell’Ateneo, insieme agli studenti, hanno piantumato alcune essenze di carrubo, un albero ampiamente diffuso in Sicilia, dal quale spesso si ricavano risorse naturali di grande pregio ancora adesso, nelle riserve naturali Vallone di Piano della Corte di Agira e Complesso Immacolatelle e Micio Conti di San Gregorio di Catania.

Ad Agira, grazie al contributo del Comune e dell’Ic Giusto Sinopoli, sono stati messi a dimora tre alberi di carrubo nel giardino dei diversi plessi scolastici con la partecipazione di numerosi alunni alla presenza del sindaco Maria Gaetana Greco, degli assessori Nicoletta Manuele e Valerio Pelleriti e del dirigente scolastico Fernando Cipriano. Nel corso della cerimonia Renzo Ientile (direttore della riserva naturale agirina) e Emilia Musumeci (responsabile del progetto ScuolAmbiente) hanno illustrato l’area protetta e la sua importanza per il territorio prima di piantumare insieme con gli studenti le giovani piantine.

“La celebrazione della giornata – ha spiegato Emilia Musumeci, responsabile del progetto educativo ScuolAmbiente – dimostra come il culto e il rispetto dell’albero è il segnale di progresso civile, sociale, ecologico ed economico di un popolo. L’albero non è solo un dono della natura, ma è anche lo strumento che la Natura ci ha messo a disposizione per intervenire sui cambiamenti climatici, sulla nostra salute e sulla qualità della nostra vita. Le foreste oltretutto sono uno scrigno di biodiversità, ospitando l’80% delle specie animali e floreali terrestri e sono necessarie per mitigare l’effetto serra e cambiamenti climatici e contrastare l’innalzamento della temperatura globale”.

“Quasi il 30 per cento delle terre emerse del pianeta – hanno sottolineato i direttori delle due riserve naturali, Renzo Ientile e Giovanni Sturiale – è coperto da boschi questo patrimonio verde è minacciato dal disboscamento incendivo, ma la minaccia più grande sono gli incendi che ogni anno distruggono migliaia di ettari di boschi con conseguente perdita di biodiversità e immissione in atmosfera di quantità enormi di anidride carbonica e altri gas serra. Per proteggere questo patrimonio c’è molto da fare a partire dalle scuole ed è per questo che ogni anno le riserve naturali gestite dall’Area della Terza missione dell’Università di Catania promuovono iniziative per valorizzare spazzi verdi e preservare il patrimonio vegetale autoctono”.