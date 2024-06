Agli Europei l’Italia è d’oro nella spada femminile

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia della spada femminile è campione d’Europa 17 anni dopo l’ultima volta, mentre il fioretto maschile azzurro conquista il bronzo. Regala tante emozioni e altre due medaglie per l’Italia – e sono nove fin qui in totale, con primo posto rafforzato nel Medagliare – la quarta giornata dei Campionati Europei 2024 di Basilea, la prima dedicata alle gare a squadre, con un oro storico e un terzo posto che è figlio di una grande voglia di riscatto. Alberta Santuccio, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi firmano il trionfo italiano nella spada femminile, superando in una finale bellissima l’Ungheria per 38-31 e riportando il Tricolore sul gradino più alto del podio come non accadeva da Gand 2007 (allora esultarono Boscarelli, Del Carretto, Cascioli e Moellhausen). La formazione guidata dal Commissario tecnico Dario Chiadò, che aveva saltato gli ottavi in virtù del proprio Ranking, è stata eccezionale dall’alba al tramonto della competizione. L’Italia, infatti, ha dominato il quarto di finale contro Israele, imponendosi 45-15. Il capolavoro delle spadiste azzurre, però, è arrivato in semifinale contro la Francia: un assalto che le ragazze del CT Chiadò hanno condotto fin dal principio, non mollando nulla, con una prestazione corale impressionante che ha coinvolto tutto il quartetto, arrivando al successo per 32-31.

In finale per l’oro c’è stato da lottare contro l’Ungheria: Navarria e Fiamingo hanno fatto staffetta garantendo la consueta esperienza ed efficacia, Santuccio ha spinto forte come sempre e Rizzi si è presa la responsabilità dell’ultima frazione portando l’Italia al trionfo con il risultato di 38-31. Una vittoria che vale doppio, perchè dà alla squadra delle spadiste azzurre la certezza del 1° posto nel Ranking mondiale, con il quale arriverà ai Giochi Olimpici di Parigi.

E’ poi medaglia di bronzo, invece, per la squadra di fioretto maschile del CT Stefano Cerioni. L’oro e l’argento individuali Tommaso Marini e Alessio Foconi, Guillaume Bianchi e Filippo Macchi hanno conquistato il podio dominando la sfida per il terzo gradino contro la Polonia, sconfitta 45-25 dopo un match sempre comandato. Nel loro percorso di gara, ammessi ai quarti di finale per diritto di Ranking, gli azzurri avevano debuttato contro il Belgio, vincendo d’autorità con il punteggio di 45-28. In semifinale i fiorettisti del Commissario tecnico Cerioni avevano lottato punto su punto contro l’Ungheria, che era riuscita però a spuntarla all’ultima stoccata, con il risultato di 44-43. L’Italia del fioretto maschile, alla prima in una grande competizione dopo il ritiro forzato di capitan Daniele Garozzo, è stata però bravissima a ricompattarsi e a mettere in pedana tutta la voglia di medaglia, conquistandola nella finale per il bronzo superando la Polonia.

L’Italia vola così a quota 9 nel medagliere per Nazionali, restandone saldamente al comando: in cassaforte fin qui 4 medaglie d’oro, 2 d’argento e 3 di bronzo. E domani, nella quinta giornata, i Campionati Europei di Basilea 2024 continuano con le prove a squadre di spada maschile e sciabola femminile. La formazione degli spadisti del ct Dario Chiadò sarà composta da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara, e debutterà negli ottavi di finale (alle 10.30) contro la vincente di Turchia-Danimarca. Il quartetto delle sciabolatrici del Commissario tecnico Nicola Zanotti si schiererà invece con Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi, e (saltati gli ottavi per diritto di Ranking) sarà chiamata ad affrontare nei quarti di finale la Spagna alle 12.40.

