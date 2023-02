Agricoltura, l’on. Venezia (Pd): “razze autoctone a rischio estinzione in Sicilia”

“Dall’asino Pantesco al suino nero, dal cavallo Sanfratellano al bovino Cinisaro: sono numerose le razze autoctone siciliane a rischio di estinzione rispetto alle quali è necessario prevedere forme di sostegno da destinare alla tutela ed all’allevamento delle stesse.

Anche alla luce delle recenti misure predisposte dall’Unione Europea a salvaguardia delle biodiversità, chiedo all’assessore all’Agricoltura di prevedere nell’ambito del Psr 2023-2027 specifiche risorse per evitare l’estinzione delle nostre razze autoctone”. Lo dice Fabio Venezia, parlamentare regionale del Pd, che ha presentato una interpellanza rivolta all’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino.

Cosa comprende l’interpellanza del deputato regionale Pd

Nell’interpellanza si fa un elenco delle razze autoctone a rischio di estinzione: Modicana, Cinisara e Siciliana (bovini), Barbaresca Siciliana e Noticiana (ovini), Girgentana, Argentata dell’Etna (caprini), Suino Nero Siciliano (suini), cavallo Sanfratellano, Puro Sangue Orientale, Asino Ragusano, Asino Pantesco (equini). Si tratta di razze che hanno dato vita a diversi prodotti tipici regionali che rappresentano parte essenziale della tradizione siciliana e del mercato agroalimentare: formaggio ragusano, canestrato siciliano, caciocavallo palermitano, provola dei Nebrodi, caprino girgentano, maiorchino, ‘vastedda’ palermitana, oltre a diversi salumi, prosciutti e pancette tradizionali locali, sottolinea l’interpellanza.

“Nei giorni scorsi – dice Venezia – l’assessorato all’Agricoltura ha avviato una fase di confronto con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria, degli agronomi e periti agrari, delle università, dei sindacati confederali, del mondo delle cooperative, dei medici veterinari, degli agrotecnici e dei biologi in merito al nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2023-2027, le cui risorse finanziarie ammontano a circa 1,5 miliardi di euro”.

Nell’interpellanza, firmata anche dagli altri parlamentari del gruppo Pd all’Ars, Venezia chiede di conoscere “quali iniziative il governo regionale intende adottare in merito alla tutela delle razze autoctone siciliane in pericolo di estinzione, e se è intenzione dell’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea riproporre, nell’ambito del Psr 2023-2027, la Misura 10.1g ‘Allevamento di razze in pericolo di estinzione’ destinando per la stessa idonee risorse finanziarie”.