Dramma durante la festa del paese, in scooter contro il palco nell’Agrigentino: gravi due giovani

Nell'Agrigentino il dramma durante la festa del paese, due giovani con lo scooter si sono schiantati contro il palco: gravi le condizioni

Nell’Agrigentino si scontrano con la moto contro il palco allestito per la festa del paese, gravi due giovani che si trovavano in sella ad uno scooter. Il sinistro è avvenuto qualche giorno fa a Licata, il 18 agosto, e i due immediatamente soccorsi e trasportati uno all’ospedale Cannizzaro di Catania e l’altro a Villa Sofia a Palermo si trovavano in prognosi riservata.

Ieri, tuttavia, è emerso che i due si troverebbero in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire dalle autorità che hanno effettuato i rilievi dopo il sinistro. Inizialmente il primo soccorso era stato fornito ai giovani presso l’ospedale di Licata, ma chiarite le condizioni gravi il personale medico ha deciso il trasferimento.

L’incidente

L’incidente è avvenuto nel modo seguente: i due ragazzi, uno di 26 anni e il secondo di 30, entrambi provenienti da Palma di Montechiaro, si trovavano a bordo di uno scooter quando vicino a piazza Progresso, dove si trova il palco allestito per la fiera di Sant’Angelo, chi si trovava alla guida – pare il 26enne – ha perso il controllo del mezzo e si sono andati a schiantare.

Oltre al palco, in piazza Progresso vi sono diversi stand allestiti per i commercianti, quindi i primi a fornire soccorsi e dare l’allarme al 118 sono stati proprio loro. Da lì in poi iniziano i momenti difficili per i giovani, i quali attualmente si troverebbero in gravi condizioni.