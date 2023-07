Agrigento, due furti in abitazioni della stessa palazzina: indaga la polizia

Ignoti ladri hanno messo a segno i furti approfittando dell'assenza dei proprietari delle abitazioni

Furti in due diversi appartamenti della stessa palazzina e in pieno giorno. E’ successo ad Agrigento in viale della Vittoria.

Ignoti ladri hanno messo a segno i furti approfittando, verosimilmente, dell’assenza dei proprietari delle abitazioni. In una incursione nell’abitazione di un 70enne sono stati prelevati gioielli custoditi in una cassaforte.

Nel furto successivo i ladri si sono introfulati nella casa di un 47enne e hanno portato via alcuni gioielli e un orologio di valore. Gli agenti della questura di Agrigento hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.