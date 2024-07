Agrigento, militari eroi salvano madre e figlia quasi annegate in mare a Siculiana

Si tratta del graduato capo Domenico Polizzi e dei graduati scelti Salvatore Cannavaccuolo, Nicola Di Girolamo e Filippo Kevin Di Giorgio.

Due militari dell’esercito hanno salvato in mare, a Siculiana, due ragazze che erano in evidente difficoltà e rischiavano di annegare. Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, esprime apprezzamento per i 4 militari assegnati all’operazione «Strade sicure», che si sono mobilitati mentre erano fuori dall’orario di servizio. Si tratta del graduato capo Domenico Polizzi e dei graduati scelti Salvatore Cannavaccuolo, Nicola Di Girolamo e Filippo Kevin Di Giorgio.

“Prontezza di spirito e gestione del pericolo”

«Hanno dimostrato una non comune prontezza di spirito e gestione del pericolo tali da evitare eventi infausti, dando plastica prova – scrive il prefetto Romano – della circostanza per la quale le forze armate sono sempre e comunque al completo servizio della sicurezza collettiva, in piena coincidenza con il motto Noi ci siamo sempre».

La ricostruzione

I militari, effettivi al sesto reggimento bersaglieri, mentre si trovavano sul lungomare di Siculiana Marina, sono tempestivamente intervenuti dopo aver udito le urla di aiuto provenienti dalle due ragazze che erano a circa 150 metri dalla battigia. Raggiunte le bagnanti a nuoto, una delle ragazze, ormai senza forze, è stata caricata sulle spalle dal graduato scelto Cannavacciuolo che è riuscito a portarla fino a riva. Lo stesso è stato fatto per la sorella, ma anche per la madre che si era gettata in mare per salvare le figlie, ma che era in evidenti difficoltà a causa delle forti correnti. Madre e figlia, fra gli applausi dei bagnanti, hanno ringraziato, fra le lacrime, i 4 militari dell’esercito.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI