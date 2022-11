Attacco improvviso in comunità, operatore colpito alla testa con una pietra

Aggressione, apparentemente "per futili motivi", in una comunità di Agrigento: brutta ferita alla testa per un operatore.

Momenti di tensione in una comunità per migranti di Agrigento, dove un operatore è stato colpito alla testa con una pietra.

Si indaga sul caso, ma si pensa a un attacco per “futili motivi”.

Agrigento, operatore colpito con una pietra

Non è ancora chiara l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ricostruzione dell’episodio, verificatosi ieri in contrada San Giusippuzzo, un giovane, di origine somala, avrebbe colpito con una pietra un operatore della comunità che lo ospita, un uomo di origine nigeriana. Sembra che l’aggressione sia scaturita da una discussione “per futili motivi”, non ancora confermati.

Pare che l’operatore, rimasto ferito, sia finito al Pronto Soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. I medici gli avrebbero diagnosticato un trauma cranico. Le forze dell’ordine, intervenute sul posto, hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto.

Immagine di repertorio