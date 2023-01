Agrigento, pronti 7 milioni di euro per la sicurezza scolastica

Il Libero Consorzio comunale ha pubblicato le procedure per l’adeguamento antisismico del Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Agrigento e dell’Iis Madre Teresa di Calcutta di Cammarata

AGRIGENTO – I riflettori del Libero Consorzio comunale agrigentino sono puntati sulla sicurezza degli edifici pubblici e in particolare delle scuole.

In tal senso, nei giorni scorsi è stato pubblicato sulla home page del sito internet istituzionale dell’Ente il bando di gara per i lavori riguardanti gli interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale del Liceo scientifico Leonardo di Agrigento.

L’importo complessivo a base d’asta ammonta a 5.460.622,47 euro (compresi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, di 260.563,93 euro), finanziati con decreto del ministero dell’Istruzione 217/2021 nell’ambito del Piano Next generation Eu.

“La procedura aperta – hanno evidenziato gli uffici dell’Ente intermedio – sarà gestita in modalità telematica dall’Ufficio regionale Espletamento gare appalto (Urega), Sezione territoriale di Agrigento, e sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e sub-criteri specificati nel disciplinare di gara. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 23,59 del prossimo 8 febbraio 2023 esclusivamente attraverso il portale appalti dell’Urega di Agrigento, accedendo al sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it, mentre la prima seduta pubblica avrà luogo il successivo 15 febbraio 2023 alle ore 14 nella sede dell’Urega di Agrigento (via Acrone 51)”.

Novità importanti anche per quanto riguarda un’altra scuola, ovvero l’Istituto di istruzione superiore Madre Teresa di Calcutta di Cammarata. Anche in questo caso, infatti, è stato infatti pubblicato sulla home page del sito internet del Libero Consorzio il bando di gara per i lavori riguardanti gli interventi di adeguamento antisismico impiantistico e funzionale della scuola.

“L’appalto – hanno precisato dall’Ente – sarà gestito in modalità telematica con un importo a base d’asta di 1.546.990,88, compresi 77.571,82 euro per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), finanziati con risorse del Piano Next generation Eu. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute esclusivamente per mezzo del portale appalti del Libero Consorzio comunale di Agrigento secondo le modalità indicate nel bando entro e non oltre le ore 12 del 3 febbraio 2023, mentre l’apertura delle offerte è prevista alle ore 8,30 del 7 febbraio nella sala gare dell’Ufficio Contratti e Gare (via Acrone 27, Agrigento).

Sul piatto, dunque, ci sono quasi 7 milioni di euro che serviranno a garantire una maggiore sicurezza agli operatori scolastici, agli alunni delle scuole e a tutte le famiglie che frequentano le strutture in questione.