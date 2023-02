Agrigento, sequestrate due discariche abusive: al via bonifiche

Il personale della Forestale ha trovato rifiuti pericolosi e speciali, lastre di amianto e contenitori nocivi per la salute pubblica

Due discariche abusive “a cielo aperto” sono state sequestrate dagli agenti del nucleo operativo provinciale del Corpo Forestale di Agrigento. Le aree trasformate in discariche, nelle quali veniva depositato ogni tipo di rifiuto, sono state individuate in contrada Fauma e in località Zingarello.

Rifiuti pericolosi e lastre di amianto

Il personale ha trovato rifiuti pericolosi e speciali, lastre di amianto e contenitori nocivi per la salute pubblica. Nel giro di pochi giorni gli uomini della Forestale sono riusciti a fare bonificare un’area molto estesa in contrada Maddalusa, ridotta a luogo di abbandono di rifiuti.