Agrigento, trasporto pubblico locale tra criticità e confronti

In seguito alla segnalazione dei disservizi, l’Amministrazione ha convocato un tavolo di contrattazione con varie istituzioni e addetti ai lavori. Si è svolto anche un vertice con la delegazione sindacale dell’Usb

AGRIGENTO – Negli scorsi giorni sindaco, istituzioni e sindacati hanno affrontato – a più riprese – il tema del servizio di trasporto pubblico locale cittadino, in seguito ad alcuni disagi e disservizi segnalati in precedenza all’Amministrazione comunale.

La gestione del servizio pubblico è stata, infatti, in primis oggetto di un confronto al Comune di Agrigento negli uffici del vice sindaco, Aurelio Trupia, a cui hanno partecipato anche il sindaco Francesco Miccichè e gli assessori Gerlando Principato e Carmelo Cantone, l’architetto Salvatore Di Salvo, in qualità di Rup, il dirigente del settore V, Alberto Avenia, della Protezione civile, Attilio Sciara, i rappresentanti della Tua, la dottoressa Samuela Scelfo e l’ingegnere Riccardo Bigotti. L’incontro è scaturito anche dalle segnalazioni di disservizi da parte dell’Usb lavoro privato-trasporto pubblico locale.

A consuntivo della prima riunione, il sindaco Miccichè aveva affermato in un comunicato: “Il trasporto pubblico locale costituisce un servizio primario per il quale non abbiamo mai omesso attenzione e impegno a risolvere eventuali criticità e inconvenienti. Nonostante l’invito formalmente esteso e le richieste di spiegazioni avanzate, nessun esponente del sindacato Usb ha preso parte alla riunione odierna. Esprimiamo il nostro rammarico per questa assenza, poiché riteniamo fondamentale il contributo di tutte le parti per un confronto costruttivo e trasparente. Ribadiamo il nostro impegno costante nel mantenere aperti canali di dialogo e collaborazione e restiamo fiduciosi che in future occasioni possa essere assicurata una partecipazione più attiva. La nostra disponibilità ad organizzare ulteriori incontri per approfondire i temi in questione rimane invariata. Siamo già da tempo a lavoro per completare l’iter relativo alla nuova gara d’appalto, attenendoci fedelmente alla normativa comunitaria di riferimento. E la procedurà sarà conclusa al più presto, in tempi minori rispetto ad altri Comuni siciliani. Il tutto è incentrato sulla massima trasparenza e concertazione, a tutela della qualità del servizio, dei lavoratori e dell’interesse dei cittadini”.

A distanza di pochissimi giorni, anhe a seguito di queste dichiarazioni, è stato organizzato un nuovo vertice tra il sindacato Usb e il Comune proprio per approfondire la questione. “Come nel caso specifico odierno – ha dichiarato il primo cittadino commentando l’incontro con l’Usb – l’azione dell’Amministrazione comunale di Agrigento è e sarà sempre sorretta e orientata dalla concertazione con le forze sociali, affinché ogni iniziativa e provvedimento sia il più largamente possibile condiviso, a tutela e vantaggio dell’interesse dei cittadini. è stato un incontro costruttivo e proficuo. Il sindacato ha esposto in modo composto ed esaustivo le sue rivendicazioni”.

“Ho apprezzato – ha continuato Miccichè – l’atteggiamento della delegazione Usb propenso al dialogo e alla collaborazione. Abbiamo ascoltato e recepito le istanze sindacali. Abbiamo ribadito che l’Amministrazione è a lavoro sulla procedura della gara d’appalto per l’affidamento del servizio del trasporto pubblico locale, attenendosi rigidamente alla normativa europea del settore e perseguendo l’obiettivo irrinunciabile della qualità del servizio, dell’interesse dei lavoratori e dei cittadini. In tale direzione, la condivisione dei partecipanti al confronto è stata massima” ha concluso Francesco Miccichè.