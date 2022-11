Al Capone, prezzi record all’asta per lettere del famigerato boss

Le missive illuminano il pensiero del boss durante il proibizionismo e i suoi anni di scorribande mafiose a Chicago

Prezzi record all’asta dalla casa Hindman a Chicago per un gruppo di lettere inedite del famigerato gangster americano Al Capone (1899-1947). Le missive illuminano il pensiero del boss soprannominato “Scarface” durante il proibizionismo e i suoi anni di scorribande mafiose a Chicago.

Si tratta di tre lettere scritte da Al Capone ai suoi fidati amici William e Lowrene Sell, proprietari della casa di vacanza preferita del gangster nel Wisconsin, rimaste in famiglia per diverse generazioni e messe in vendita per la prima volta. In una lettera, spedita da Cicero nel 1924 (venduta per 43,750 dollari, quattro volte la stima base), Al Capone si rivolge a William Sells implorandolo: “Voglio che tu trovi quel contrabbandiere… digli che voglio che venga subito a Chicago”, e notando che “ho un grande ordine per lui”.

Un’altra lettera fu scritta da Al Capone due giorni dopo l’attentato alla sua vita del gennaio 1925 per far sapere ai fratelli Sell che stava bene: è stata venduta per 53.125 dollari, cinque volte la stima di partenza. In una lettera del 1929 (venduta per 14.000 dollari), Al Capone scrive a Sells per informarsi sugli immobili nel Wisconsin, uno stato in cui sia lui che suo fratello avrebbero alla fine posseduto case. Ad accompagnare queste lettere c’era un modello della Colt New Army & Navy Revolver del 1896 che si ritiene sia stata utilizzata dal boss: è stata venduta per 43.750 dollari partendo da una base di 5.000.