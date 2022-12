Al Castello Medievale di Carini i mercatini di Natale tra saltimbanchi, giocolieri e sagre

Sarà possibile effettuare una visita guidata del Castello durante la manifestazione. Il 24 dicembre Linda Armetta e i Quattrucanti si esibiranno in un concerto natalizio

Torna la magica atmosfera del Natale con l’accensione delle luci al Borgo Medievale del Castello di

Carini. La Manifestazione “A Christmas Carol” accenderà l’atmosfera del Natale Carinese alle ore

17 dell’8 dicembre. Un mondo fatto di Mercatini di Natale, Saltimbanchi e giocolieri, con la Casa

di Babbo Natale allestita dentro il Salone della Arcate del Castello di Carini. Durante i pomeriggi dell’evento i bambini potranno ascoltare i “Canti di Natale” di Charles Dickens

narrati dalla voce di Katiuska Falbo, mentre Babbo Natale distribuirà sorrisi e caramelle a tutti quanti

accanto ad un magico camino del castello!

Lungo il borgo si esibiranno Saltimbanchi, Giocolieri, Mangiafuoco tra bancarelle allestite da

hobbisti e piccoli artigiani. Sarà possibile effettuare una visita guidata del Castello durante la

manifestazione. Il 24 dicembre Linda Armetta e i Quattrucanti si esibiranno in un concerto natalizio.

Il 25 dicembre il concerto “Lero Lero” con la presenza di grandi artisti tra cui Alessio Bondì, da poco

nelle sale cinematografiche con “Spaccaossa” di cui è compositore delle musiche insieme a Fabio

Rizzo della 800A Records. Saranno Accompagnati da Alessandro Presti e Donato di Trapani.

Un evento realizzato per tutti, per vivere un Natale di allegria e spensieratezza.

PROGRAMMA

8 DICEMBRE ORE 17.00 – 23.00

LA CASA DI BABBO NATALE PRESSO IL SALONE DELLE ARCATE DEL CASTELLO DI

CARINI

I CANTI DI NATALE DI CHARLES DICHENS – narrazione a cura di KATIUSKA FALBO dalle

17.00 alle 20.00

SALTIMANCHI E GIOCOLIERI NEL BORGO MEDIEVALE DEL CASTELLO DI CARINI

I MERCATINI DI NATALE – HOBBISTI E ARTIGIANI

SAGRA DEL BUCCELLATO – MAESTRI PASTICCERI

9 DICEMBRE ORE 17.00 – 23.00

LA CASA DI BABBO NATALE PRESSO IL SALONE DELLE ARCATE DEL CASTELLO DI

CARINI

I CANTI DI NATALE DI CHARLES DICHENS – narrazione a cura di KATIUSKA FALBO dalle

17.00 alle 20.00

SALTIMANCHI E GIOCOLIERI NEL BORGO MEDIEVALE DEL CASTELLO DI CARINI

I MERCATINI DI NATALE – HOBBISTI E ARTIGIANI

SAGRA DEL BUCCELLATO – MAESTRI PASTICCERI

24 DICEMBRE ORE 17.00 – 23.00

LA CASA DI BABBO NATALE PRESSO IL SALONE DELLE ARCATE DEL CASTELLO DI

CARINI

I CANTI DI NATALE DI CHARLES DICHENS – narrazione a cura di KATIUSKA FALBO dalle

17.00 alle 20.00

SALTIMANCHI E GIOCOLIERI NEL BORGO MEDIEVALE DEL CASTELLO DI CARINI

I MERCATINI DI NATALE – HOBBISTI E ARTIGIANI

SAGRA DEL BUCCELLATO – MAESTRI PASTICCERI

LINDA ARMETTA feat QUATTRUCANTI- CONCERTO nel CORTILE DEL CASTELLO DI

CARINI ORE 18.00

25 DICEMBRE ORE 17.00 – 23.00

LA CASA DI BABBO NATALE PRESSO IL SALONE DELLE ARCATE DEL CASTELLO DI

CARINI

I CANTI DI NATALE DI CHARLES DICHENS – narrazione a cura di KATIUSKA FALBO dalle

17.00 alle 20.00

SALTIMANCHI E GIOCOLIERI NEL BORGO MEDIEVALE DEL CASTELLO DI CARINI

I MERCATINI DI NATALE – HOBBISTI E ARTIGIANI

SAGRA DEL BUCCELLATO – MAESTRI PASTICCERI

LERO LERO (ALESSIO BONDì ALESSANDRO PRESTI FABIO RIZZO DONATO DI

TRAPANI) – CONCERTO nel CORTILE DEL CASTELLO DI CARINI ORE 21.00