Al centro dei lavori I documenti finanziari

Ue, parere su aiuti contro il caro energia

Palermo – Il bilancio di previsione della Regione siciliana 2023-2025 e la Legge di stabilità sono al centro dei lavori delle commissioni. L’agenda segna in rosso il parere di competenza, previsto entro giovedì.

La commissione Bilancio dovrà esitare per l’Aula i testi entro il 20 gennaio. Accanto all’esame dei documenti finanziari, la commissione Salute svolge l’audizione dell’assessore regionale Giovanna Volo e degli altri rappresentanti delle istituzioni sull’eventuale convenzione dell’ospedale di Sant’Agata di Militello con la Fondazione Giglio di Cefalù e sul Centro cardiologico pediatrico di Taormina convenzionato con l’Irccs Bambin Gesù di Roma.

La commissione Ue ha all’ordine del giorno il parere sulle delibere della giunta regionale riguardo alla riprogrammazione di risorse economiche del piano sviluppo e coesione 2014-2020 da destinare al sostegno delle famiglie e delle imprese contro il caro energia e agli interventi da realizzare dopo le alluvioni di novembre nei Comuni delle province di Messina, Siracusa e Trapani.

La commissione Antimafia ha in agenda le elezioni suppletive del vicepresidente.

Intanto continua il dibattito politico sulle spese milionarie dell’assessorato Turismo nella precedente legislatura per la promozione della Sicilia. “Ho chiesto al presidente della quinta Commissione di convocare l’assessore al Turismo Francesco Scarpinato (nuova legislatura, ndr.) per chiarire come vengono spesi i fondi destinati alla promozione turistica della Sicilia”, ha detto Valentina Chinnici parlamentare del partito democratico.

Twittter:@gionaccari