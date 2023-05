Al Liceo Corbino di Siracusa l’incontro tra i Lions e gli studenti

Una giornata di studio patrocinata dal Lions Siracusa Host unitamente ai Lions Club Eurialo, Aretusa ed Archimede

Il 26 maggio si è tenuta al Liceo O.M. Corbino di Siracusa, ospitati dalla Dirigente Carmela Fronte, una tavola rotonda di educazione civica per il Service Nazionale “Dalla cultura dei diritti a quella dei doveri”, giornata di studio patrocinata dal Lions Siracusa Host unitamente ai Lions Club Eurialo, Aretusa ed Archimede, con la partecipazione di tutti i Presidenti di Club, del Presidente della VII Circoscrizione Prof.ssa Maria Catalano, del Presidente Zona 18 Dott Giorgio Di Pietro.

Presente il Past Governatore del Distretto 108YB dott Francesco Cirillo. Hanno partecipato alla tavola rotonda moderata dall’avv. Egizio Zaccaria il Magistrato dott. Alberto Leone, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Siracusa dott Andrea Palmieri, il commissario capo della squadra mobile dottssa Brunella Marziani, il presidente del consiglio dei genitori dottssa Caterina Galasso. I relatori hanno illustrato ai ragazzi i principi fondamentali della Costituzione. per far comprendere come diritti e doveri sono facce della stessa medaglia e sono le garanzie di tutte le libertà raggiunte.

Si è sottolineata la necessità di passare da una legalità passiva ad una legalità attiva e dopo un video di una intervista del magistrato Paolo Borsellino sulla strage di Capaci, si è dibattuto con i ragazzi come alla base dei diritti e dei doveri di una società vi è la morale.