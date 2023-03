Al via partnership tra Grimaldi Lines e il comitato regionale Campania Figc-Lnd

I club campani di calcio dilettantistico e giovanile potranno viaggiare a bordo delle accoglienti navi della flotta Grimaldi Lines, usufruendo di sconti e tariffe speciali

Nasce una nuova partnership tra la Compagnia di Navigazione Grimaldi Lines e il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, che condividono da sempre la passione per lo sport, l’attenzione per i giovani e il profondo legame con il territorio.

L’accordo prevede infatti una speciale convenzione per tutti i club campani di calcio dilettantistico e

giovanile, con sconti variabili in base alla linea ed alla stagionalità sui collegamenti marittimi operati da

Grimaldi Lines per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi). “Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare questa nuova partnership, nata per soddisfare le esigenze di viaggio di tanti ragazzi campani impegnati nel calcio dilettantistico e giovanile – ha dichiarato Francesca Marino, Passenger Department Manager di Grimaldi Lines – Favorire la vocazione delle giovani generazioni, facilitandole negli spostamenti, è infatti per noi una priorità. L’accordo con il Comitato Regionale Campania FIGC-LND ci consente inoltre di ribadire il nostro profondo legame con il territorio campano e in particolare con Napoli, dove la storia della nostra Compagnia ha avuto inizio e dove tuttora abbiamo il nostro headquarter”.

Grimaldi Lines vanta una flotta di cruise ferry di ultima generazione e moderni traghetti, che offrono agli ospiti un’accoglienza attenta e un buon livello di servizio. In particolare, le due ammiraglie gemelle Cruise Roma e Cruise Barcelona, che si alternano sulla tratta Civitavecchia – Porto Torres – Barcellona e viceversa, sono le prime navi del Mar Mediterraneo a zero emissioni in porto, grazie alle speciali batterie al litio che entrano in funzione durante la sosta in banchina. Insieme a Cruise Sardegna e Cruise Europa, destinate alla linea Livorno-Olbia, offrono diverse tipologie di cabine (interne ed esterne, junior suite e Owner’s suite), ristoranti, bar, area esterna con solarium e piscina (solo nei mesi estivi), grande salone per intrattenersi la sera, casinò, discoteca, palestra ed altri servizi che rendono la traversata molto piacevole. Maggiori dettagli sulla convenzione sono disponibili nella sezione partner del sito www.grimaldilines.com