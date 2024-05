Alcamo: approvato Rendiconto di gestione del 2023

Con 16 voti favorevoli, cinque astenuti e uno contrario, il Consiglio ha dato l’ok. Il sindaco Surdi: “Ente virtuoso, documento licenziato nel rispetto dei tempi e con una sana gestione”

ALCAMO – Il Consiglio comunale presieduto da Saverio Messana, nella seduta degli scorsi giorni, ha approvato il Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2023 con 16 voti favorevoli, cinque astenuti ed uno contrario; mentre nelle scorse settimane, la Giunta Surdi aveva approvato la relazione al Rendiconto di gestione dell’esercizio 2023 dove si evinceva un risultato positivo di amministrazione, confermando l’andazzo dell’anno precedente.

Il sindaco Domenico Surdi che, dopo l’ultima rimodulazione delle deleghe, ha mantenuto per sé la programmazione strategica ed economico-finanziaria: “Il nostro Comune – ha dichiarato Surdi – consolida il proprio percorso di Ente virtuoso, nel rispetto dei termini di approvazione degli strumenti finanziari, approvando il rendiconto entro il 30 aprile. Un risultato frutto di scelte improntate alla sana gestione, con un avanzo libero per cui possiamo continuare a programmare e guardare con fiducia al futuro. La solidità dei conti dell’Ente – ha continuato il primo cittadino – è garanzia atta a creare valore pubblico, migliorando nel tempo il benessere dei cittadini, attraverso l’erogazione di servizi sempre più rispondenti ai bisogni”.

Il sindaco Surdi ha poi concluso: “Un ringraziamento al Consiglio per l’approvazione del Rendiconto, il dialogo ed il confronto intrapresi, già da tempo, che ci permetteranno di usare sempre meglio, per la città e per i servizi, le maggiori risorse ottenute”.

“L’esercizio 2023 si chiude con un avanzo di amministrazione disponibile – afferma Vittorio Ferro già assessore al Bilancio e alla programmazione finanziaria che ha seguito l’iter del Rendiconto – di euro 4.803.677,04 derivante dal miglioramento nella gestione delle entrate proprie e dal venir meno di alcuni rischi che, negli anni precedenti, hanno richiesto l’accantonamento di risorse che oggi vengono liberate, confluendo nell’avanzo disponibile. Il maggior avanzo libero, peraltro – ha continuato Ferro -, si è realizzato pur in presenza di un incremento della spesa per servizi e per investimenti, questo a riprova di quanto è ben strutturato ciò che l’Ente, attraverso i suoi uffici, sta portando avanti in materia di programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse finanziarie”.

Conclude Ferro “per me l’esercizio della delega al Bilancio è stata una esperienza entusiasmante nonché formativa sia professionalmente che personalmente. Un ringraziamento particolare all’ufficio ragioneria con il quale ho collaborato in questi due anni, imparando a conoscere tutto lo staff che lavora con serietà e professionalità; adesso il mio auspicio è quello di fare tesoro dell’esperienza e di quanto ho appreso”.