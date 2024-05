Shock per bambino, aggredito mentre va a scuola da uno sconosciuto: la denuncia nel Trapanese

La madre avrebbe diffuso una foto - con volto oscurato - del presunto aggressore.

Bambino di 11 anni aggredito da uno sconosciuto mentre andava a scuola: è accaduto ad Alcamo, in provincia di Trapani, in zona via Como.

A denunciare i fatti, accaduti lo scorso lunedì, sui social è stata la madre.

Alcamo, bambino aggredito mentre va a scuola

A ricostruire la dinamica di quanto accaduto è stata la mamma del piccolo, che ha scelto di utilizzare i social network per avvisare gli altri genitori e al tempo stesso raccogliere potenziali informazioni utili sull’autore del terribile gesto ai danni del minore.

Secondo quanto raccontato dalla donna, intorno alle 8 del mattino lo sconosciuto avrebbe “afferrato il bambino da dietro, strattonandolo per lo zaino” e poi lo avrebbe spinto contro un muro “immobilizzandolo con le mani sul collo e sulla bocca per impedirgli di urlare”. Un gesto apparentemente inspiegabile.

La fuga e le ricerche

Un passante avrebbe notato l’aggressione e avrebbe messo in fuga l’uomo urlando. La madre dell’undicenne ha poi denunciato il fatto e adesso le autorità sono entrate in azione per rintracciare l’autore del gesto.

Su WhatsApp la famiglia ha condiviso una foto con volto oscurato del sospettato, tratta dai sistemi di videosorveglianza, nella speranza che ciò aiuti a riconoscerlo e a supportare l’attività d’indagine delle forze dell’ordine.

