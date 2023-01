Alcamo, mezzo milione per il Castello dei conti di Modica

Disco verde al progetto esecutivo per la “rifunzionalizzazione” dell’enoteca regionale Sicilia Occidentale ospitata proprio all’interno della struttura. Si punta a migliorarne logistica e fruizione

ALCAMO (TP) – Disco verde al progetto esecutivo per la “rifunzionalizzazione dell’enoteca regionale Sicilia Occidentale”. Il Comune di Alcamo ha approvato gli interventi necessari che serviranno per permettere un miglioramento della fruizione della sede dell’enoteca che si trova all’interno del Castello dei conti di Modica. I fondi, stanziati attraverso il Gal Golfo di Castellammare, ammontano complessivamente a 578 mila euro. Negli ultimi giorni del 2022 c’è stata un’accelerazione su questo fronte con l’assegnazione dell’incarico al progettista, la consegna del progetto esecutivo e a sua volta l’approvazione da parte del Comune del piano sul fronte amministrativo. A questo punto è tutto pronto per l’indizione della gara d’appalto.

L’incarico per la progettazione esecutiva è stato dato all’architetto Vincenzo Arduino per la progettazione che ha curato anche il coordinamento per la sicurezza. Il progetto prevede per l’esattezza un costo complessivo di 578.615,96 euro di cui 333.940,67 per lavori e 206.169,72 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. Questo intervento rientra nelle finalità del Psr 2007-2013, il programma di sviluppo rurale, i cui fondi sono demandati ai gruppi di azione locale (Gal) mediante i piani di azione locale. Con questi fondi anzitutto si interverrà strutturalmente sul castello di conti di Modica che sarà oggetto di un importante consolidamento. Al tempo stesso all’interno della struttura ci saranno altri lavori per dare un migliore assetto logistico alla sede dell’enoteca.

L’avviamento dell’enoteca regionale ad Alcamo è avvenuto recentemente grazie ad un contributo stanziato dalla Regione di 140 mila euro da ripartire nelle tre annualità 2021, 2022 e 2023 per mettere in campo varie iniziative quali la realizzazione di diverse attività di marketing, creazione e diffusione di materiale promozionale, degustazioni professionali, organizzazione e partecipazione ad eventi promozionali specialistici, workshop, meeting ed eventi per la promozione dei vino. Alcamo è la seconda enoteca regionale individuata con l’articolo 19 della legge regionale numero 20 del 2002 dopo quella di Castiglione di Sicilia.

L’obiettivo generale del progetto è promuovere e valorizzare i prodotti vitivinicoli regionali di qualità attraverso il miglioramento della conoscenza delle risorse e delle tipicità agricole, agro-alimentari, ambientali e culturali dell’intero territorio. Fu anche costituita un’associazione nel dicembre del 2019, agli albori del progetto di rinascita dell’enoteca regionale. A farne parte, con la sottoscrizione dell’atto costitutivo, il Comune di Alcamo, l’assessorato regionale dell’Agricoltura e altri 19 soci tra enti ed aziende vitivinicole. Anima e sostanza di questo strumento di sviluppo rurale è quello anzitutto di catalizzare l’incoming di operatori italiani ed esteri, per il business e il turismo sul territorio.

“Siamo molto soddisfatti – affermano il sindaco Domenico Surdi e l’assessore alle Opere pubbliche e agli investimenti Mario Viviano – grazie alla collaborazione con il Gal potremo realizzare un progetto di valorizzazione e promozione dell’enoteca, migliorandone la fruizione, potenziandone la conoscenza sul territorio e riqualificando la sede che si trova all’interno del Castello dei Conti di Modica. Siamo certi che il connubio Castello-Enoteca possa tradursi, per la nostra città, in una reale occasione di crescita turistica e, naturalmente economica”.