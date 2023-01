Alce perde “le corna”, il video che immortala il raro evento

Derek Keith Burgoyne, appassionato di faune, utilizzando un drone è riuscito a riprendere il momento

Derek Keith Burgoyne, appassionato di faune, utilizzando un drone è riuscito a riprendere il momento in cui un maschio di alce perde i palchi (“le corna”). Si tratta di un momento estremamente raro da riprendere. Gli alci perdono i palchi durante la stagione fredda dopo la stagione degli accoppiamenti, per conservare le energie. A partire dalla primavera i nuovi palchi crescono piuttosto velocemente: sono di solito sufficienti tra i tre e i cinque mesi per svilupparli.