Alena Seredova, il 17 giugno matrimonio in Sicilia con Alessandro Nasi

Alena Seredova è pronta a dire sì al suo Alessandro Nasi: l'ex moglie di Buffon convolerà a nozze a Noto in Sicilia

Alena Seredova è pronta a dire si ad Alessandro Nasi.

La modella e attrice ceca, ex moglie di Gigi Buffon, sposerà infatti l’imprenditore piemontese a Noto, in Sicilia, nella stessa località che era stata scelta per le nozze di Fedez e Chiara Ferragni.

La celebrazione nunziale avverà sabato prossimo, ovvero il 17 giugno.

La moglie di John Elkann testimone di Alena Seredova

La festa, dunque, si preannuncia da favola e la famiglia Agnelli è pronta a brindare: la moglie di John Elkann, Lavinia Borromeo, sarà la testimone di Alena.

E’ stata proprio Lavinia Borromeo, infatti, a far conoscere conoscere alla Seredova il cugino del marito, Alessandro Nasi. Alena dopo la separazione da Gigi Buffon non voleva saperne di ritrovare la serenità tra le braccia di un altro uomo, ma Nasi ha avuto pazienza e amore per farla capitolare. La cerimonia civile si svolgerà all’aperto e si preannuncia da sogno.