Porto: “Usate i mezzi pubblici per andare al Concertone di Capodanno”

Intervista all’assessore Alessandro Porto: “Stiamo lavorando per rafforzare il corpo dei vigili”

CATANIA – Un Capodanno in piazza, con gli artisti Mario Biondi e Tananai, dj set e migliaia di persone attese. È pienamente operativa la macchina per l’organizzazione del Capodanno 2023 che vedrà la principale piazza della città, piazza Duomo, teatro dell’evento di fine anno organizzato dall’amministrazione comunale con il sostegno della Regione Siciliana. L’assessore alla Polizia municipale e alla Protezione civile, Alessandro Porto, commenta il piano relativo alle misure organizzative varato con il coordinamento del comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

“Come ogni anno, e insieme chiaramente al Prefetto, al Questore e alle altre forze di polizia, abbiamo sottoscritto il piano per garantire la sicurezza – afferma il delegato del sindaco Trantino -. Varie misure che prevedono la chiusura di alcune strade, il conteggio degli accessi nelle piazze Duomo e Università, le postazioni di soccorso e tutto quel che occorre per garantire le condizioni ideali per trascorrere una piacevole serata”.

L’obiettivo è rendere sicura la festa per tutti, cittadini e turisti. Le forze dell’ordine e la Polizia Locale saranno in servizio in gran numero, così come i vigili del fuoco, gli steward dell’organizzazione “Puntoeacapo” e i volontari della protezione civile e regionale e quelli di presidio sanitario, un folto servizio d’ordine necessario per garantire uno svolgimento ordinato e in sicurezza di ogni fase dell’evento.

“È importante che i cittadini raccolgano l’invito del sindaco – continua Porto – di non arrivare all’ultimo momento e di usare i mezzi pubblici per raggiungere il centro, approfittando anche del servizio della metropolitana e dei bus urbani dell’Amts, che effettueranno servizio sino alle ore 2.30”.

Restrizioni sono previste anche quanto riguarda gli alcolici: dalle 20.00 del 31 dicembre alle ore 06.00 del giorno successivo, nel raggio di 200 metri da piazza Duomo e da piazza Università, è vietato portare bottiglie e contenitori di vetro e alluminio (le bevande contenute in bottiglie di plastica saranno private del tappo). Vietato anche il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi tipo in piazza Duomo e piazza Università, compreso spumante e champagne. Non solo: nelle aree limitrofe al concerto, sarà vietata la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche di gradazione superiore a 21 gradi e di bevande in contenitori di vetro e lattine, provvedendo alla mescita delle stesse in bicchieri monouso.

Tanti gli uomini schierati, sia volontari della Protezione civile “che ringrazio particolarmente”, dice Porto, che della polizia municipale: il comando dei vigili urbani, nonostante i numeri esigui, potrà contare sui 24 vigili in scadenza, per cui proprio ieri è stata firmata la proroga del contratto. “Una cosa importante per noi in questo momento”, sottolinea l’assessore Porto secondo cui l’anno prossimo potrà essere un anno significativo per la questione organico sottodimensionato. “Stiamo lavorando per cercare di rafforzare il corpo – afferma -. Speriamo di raggiungere l’obiettivo che si è prefissato il sindaco, ovvero poter pubblicare un bando per assumere 100 vigili oltre a usare le risorse messe a disposizione dal Governo per assumerne un’atra trentina. Questo – conclude – ci potrebbe aiutare a svolgere le funzioni al momento ridotte al minimo”.

Metro e bus attivi fino alle 2:30 della notte

Un piano di misure organizzative e sicurezza per il concerto di fine anno del 31 dicembre promosso dal Comune con il sostegno della Regione, è stato varato con il coordinamento del comitato prefettizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. La prevedibile grande affluenza di pubblico, ha costretto le autorità a istituire varchi di prefiltraggio e a contingentare il numero degli accessi in piazza Duomo e in piazza Università, dove un maxischermo trasmetterà in simultanea tutte le fasi dell'evento, per chi non riesce a entrare in piazza Duomo.

In dettaglio, su input del comitato prefettizio il Comune, d’intesa con la Questura, ha emanato diverse ordinanze allo scopo. Dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 06.00 del giorno successivo, nel raggio di 200 metri da Piazza Duomo e da Piazza Università, il sindaco Enrico Trantino ha disposto il divieto di introdurre oggetti, strumenti e materiali illeciti, proibiti e pericolosi per la pubblica incolumità; portare valigie, zaini di dimensioni superiori a cm.30 di altezza, spray e liquidi urticanti e di qualsiasi tipo, bastoni per i selfie, strumentazione foto, audio e video professionale o semi professionale (GoPro); mezzi contundenti, bottiglie e contenitori di vetro e alluminio (le bevande contenute in bottiglie di plastica saranno private del tappo). Vietato anche il consumo di bevande alcooliche di qualsiasi tipo in piazza Duomo e piazza Università, compreso spumante e champagne.

Il Comune raccomanda di usare mezzi pubblici per recarsi nel centro storico, tenuto conto che i treni della Metropolitana e i bus urbani dell’Amts, effettueranno servizio sino alle ore 2.30 della notte. Per chi vuole seguire da casa il concerto di fine anno, l’emittente televisiva Antenna Sicilia a partire dalle ore 20,30 effettuerà una lunga diretta dell’evento.

Sotto il profilo della viabilità con effetto dalle ore 15:00 di giorno 31 dicembre 2023 e sino a cessate esigenze di giorno 1 gennaio 2024, è istituito il divieto di transito, per tutti i veicoli, eccetto i residenti, delle seguenti vie e piazze: Via Vittorio Emanuele II, da piazza San Placido a piazza San Francesco. Il traffico proveniente da via Vittorio Emanuele II, lato ovest, verrà deviato in via Gagliani; Via San Francesco; Via Alessandro Manzoni; Via Antonino di Sangiuliano, da via Pietro Antonio Coppola a via Gesualdo Clementi; Piazza Manganelli, carreggiata ovest, da via Recalcaccia a via Antonino di Sangiuliano; Via Antonio Mancini; Via Euplio Reina; Piazza Ogninella; Via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, da via Porticello a piazza Pardo; Via Etnea, da via Angelo Litrico e piazza Università.

Infine, dalle ore 13:00 di Domenica 31 dicembre 2023 e sino a cessate esigenze di lunedì 1 gennaio 2024, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, per tutti i veicoli, ambo i lati, delle seguenti vie e piazze: Via Vittorio Emanuele II, da piazza Dei Martiri a piazza San Francesco di Assisi; Via Porticello; Via Mazza, Via Sant’Agata, Via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, da via Porticello a piazza Pardo; Via Antonio Mancini; Via Euplio Reina; Via Della Loggetta; Via Santa Maria del Rosario; Via Raddusa; Via Bicocca; Via Roccaforte; Via Spadaro Grassi; Via Alessi; Via Alessandro Manzoni; Piazzetta Sebastiano Addamo; Piazza Manganelli; Via Antonino di Sangiuliano, da via Pietro Antonio Coppola a via Alessandro Manzoni; Via San Giuseppe al Duomo; Via San Francesco.