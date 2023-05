Il direttore del circo Amar, Max Togni, è stato fermato in Algeria.

Secondo fonti diplomatiche Togni, cittadino italo-francese, si troverebbe nel Paese africano con permesso di soggiorno rilasciato su passaporto transalpino.

Il consolato italiano sta seguendo il caso, cosi come quello francese, anche se per il momento non sono stati resi noti i motivi del fermo.