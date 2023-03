Alimenti, Urso: “Decreti farine insetti in tempi celeri, contributo Regioni decisivo”

Il ministro delle Imprese e del made in Italy: "Massima trasparenza su questa nuova frontiera dell'alimentazione"

“Le Regioni italiane hanno contribuito in maniera decisiva a realizzare i decreti trasmessi alla commissione europea in un tempo straordinariamente celere rispetto a quando è giunto il regolamento europeo, a dimostrazione del fatto che il governo è coeso”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso in conferenza stampa sui decreti interministeriali per la messa in commercio di farine di insetti al Masaf con i ministri della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e della Salute Orazio Schillaci.

Nulla venga lasciato al caso

Del resto “il ministero delle Imprese e del Made in Italy pone l’accento sulle persone e le eccellenza della produzione italiana. Il ministero ha voluto partecipando a questo decreto stare dalla parte dei consumatori secondo il principio della trasparenza su cui si ponga la capacità di scegliere. – ha spiegato Urso – Dobbiamo far conoscere come e con che cosa è stato realizzato un prodotto e anche da dove provengono le farine, perché non tutti utilizzano stessi standard ambientali, sociale e le certificazioni che garantiscono la qualità del prodotto italiano. Il fatto che i decreti siano stati fatti in maniera celere e con il consenso unanime delle istituzioni italiane ci dice che è la strada giusta per tutelare la nostra dieta Mediterranea”, ha concluso Urso.