All’aeroporto di Catania sono state montate le tensostrutture

Arrivano all'aeroporto Fontanarossa di Catania le tensostrutture

Arrivano all’aeroporto Fontanarossa di Catania le tensostrutture per agevolare e allargare il terminal C. Il montaggio è iniziato nella tarda serata di ieri da parte dei militari dell’aeronautica e terminato stamattina all’alba.

Le tensostrutture

Le tensostrutture sono dotate di aria condizionata e vengono utilizzate per agevolare gli imbarchi, per chi fa scalo all’aeroporto di Catania, in modo che i passeggeri possano aspettare al fresco senza subire le terribili temperature di questi giorni.