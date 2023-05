Allarme Listeria: ritirati dal commercio lotti di gorgonzola e pancetta

Questa possibile contaminazione microbiologica ha portato alla necessità di richiamare i prodotti venduti presso alcuni supermercati.

Allarme Listeria: L’ufficio del Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo riguardante alcuni lotti di gorgonzola e pancetta che potrebbero essere contaminati dalla pericolosa batterio Listeria monocytogenes. Questa possibile contaminazione microbiologica ha portato alla necessità di richiamare i prodotti venduti presso i supermercati della catena MDper. Il presente articolo fornisce informazioni dettagliate sui prodotti coinvolti, le aziende produttrici e i rischi associati alla presenza di Listeria.

I lotti interessati e le aziende coinvolte

Il richiamo riguarda specificamente il marchio prodotto dall’azienda Igor Srl, con sede a Cameri, in provincia di Novara. I seguenti prodotti sono stati individuati come potenzialmente contaminati e sono soggetti al richiamo:

Gorgonzola dop “Dolce lettere dall’Italia” (lotto: 10427001)

Gorgonzola dop “Dolce lettere dall’Italia” (lotto: 10427002)

Gorgonzola dop “Dolce malga paradiso” (lotto: 10427001)

Inoltre, un lotto di pancetta tesa salata, arrostita e pancetta all’asse, prodotto dal Salumificio Bonalumi nello stabilimento di Mozzo, in provincia di Bergamo, è stato anch’esso coinvolto nel richiamo.

Rischi associati alla contaminazione da Listeria

La Listeriosi, malattia causata dalla batterio Listeria monocytogenes, si manifesta generalmente come gastroenterite entro poche ore dall’ingestione del cibo contaminato. Tuttavia, in casi rari, questa infezione può causare condizioni più gravi come meningite, encefalite e sepsi. Pertanto, è fondamentale prestare attenzione a eventuali sintomi dopo aver consumato prodotti potenzialmente contaminati e cercare immediatamente assistenza medica in caso di dubbi o sintomi sospetti.