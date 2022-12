Allevamento da incubo, sequestrati 6 pitbull scheletrici: denunciati i responsabili

All’interno dei box gli animali erano costretti a vivere in presenza di cumuli di escrementi e senza neppure una ciotola d’acqua

Sei pitbull scheletrici costretti a vivere in uno scenario da incubo sono stati sequestrati in un allevamento amatoriale in Brianza dalle guardie ecozoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Milano. All’interno dei box, si legge in una nota, dove erano costretti a vivere erano presenti cumuli di escrementi e neppure una ciotola d’acqua. Al detentore e al proprietario degli animali sono stati contestati i reati di detenzione incompatibile e maltrattamento ai sensi degli articoli 727 comma 2 e 544 ter del Codice penale. L’azione è stata condotta con il supporto dei carabinieri di Agrate Brianza.

Animali in custodia in un canile sanitario

I sei cani, cinque femmine e un maschio, si trovano ora in custodia presso il canile sanitario Fusi di Lissone che li custodirà fino a che il Tribunale di Monza non deciderà per la confisca e per la successiva adozione da parte di chi possa accudirli come meritano. Intanto, possono essere presi in affidamento provvisorio a chi ne faccia richiesta.