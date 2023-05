Almanacco 11 maggio, i santi e gli anniversari del giorno

Dall'anniversario di morte di Bob Marley al primo trapianto cuore-polmoni al mondo: l'almanacco del giorno.

L’11 maggio è il 131º giorno del calendario gregoriano e mancano 234 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno con santi, anniversari, giornate mondiali e ricorrenze da ricordare.

Cosa si celebra il 10 maggio

L’11 maggio 2023 si terrà la Seconda Giornata Nazionale per la promozione del Neurosviluppo, promossa dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA).

I santi del giorno sono Sant’Ignazio da Laconi e San Fabio martire.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati dell’11 maggio, che in questa giornata di inizio mese festeggiano il proprio compleanno sotto il segno del Toro. Tra loro: Laetitia Casta, modella e attrice francese; Alessandro Cattelan, conduttore televisivo e radiofonico; Valentino, stilista italiano; Davide Van De Sfroos, cantautore italiano; Sofia Viscardi, youtuber e scrittrice italiana.

Anniversari di nascita

Salvador Dalí, pittore spagnolo;

Martha Graham, ballerina e coreografa statunitense.

Anniversari di morte

Douglas Noel Adams, scrittore di fantascienza;

Salvatore Ferro – detto Turi – attore teatrale siciliano;

Juan Gris, pittore spagnolo;

Bob Marley, cantautore giamaicano.

Accadde oggi: 11 maggio

330 – Bisanzio viene ribattezzata Costantinopoli.

1860 – Sbarco di Garibaldi con i Mille a Marsala.

1912 – Pubblicazione del Manifesto tecnico della letteratura futurista, scritto dal fondatore del Futurismo Tommaso Marinetti.

1920 – Eccidio ad Iglesias durante una protesta dei minatori per la mancanza di paga.

1948 – L’11 maggio Luigi Einaudi viene eletto secondo presidente della Repubblica italiana.

1987 – Primo trapianto cuore-polmoni a Baltimora (Maryland).

1998 – L’India conduce i primi test nucleari sotterranei nel Deserto del Rajasthan.

2010 – David Cameron diventa Primo Ministro del Regno Unito.

2016 – In Italia la Camera dei deputati approva in via definitiva la legge sulle unioni civili (372 favorevoli, 51 contrari e 99 astenuti).

