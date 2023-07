Almanacco di oggi, 22 luglio: auguri a Selena Gomez, si compie la strage di Utoya

Il 22 luglio è il 203º giorno del calendario gregoriano. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Il 21 luglio è il 202º giorno del calendario gregoriano (il 204º negli anni bisestili). Mancano 162 giorni alla fine dell’anno. Ecco il santo del giorno, i compleanni e gli anniversari da ricordare.

Cosa si celebra il 22 luglio, santo del giorno e giornate mondiali

Il 22 luglio la Chiesa Cattolica celebra Santa Maria Maddalena. Peccò molto nella sua giovinezza, ma illuminata dalla divina grazia pianse i suoi peccati e mutò vita. Liberandola dai “Sette Demoni” Gesù la fece quindi diventare sua discepola.

Il 22 luglio ricorre la Giornata Mondiale del cervello (World Brain Day), promossa dalla World Federation of Neurology, organizzazione non governativa affiliata alla OMS. La giornata ha lo scopo di rendere i cittadini più consapevoli e informati in merito alle patologie neurologiche e neurodegenerative.

Compleanni, anniversari e ricorrenze

Sono numerosi i personaggi famosi che compiono gli anni il 22 luglio. Tra questi ricordiamo: Ferruccio Amendola, attore e doppiatore italiano (morto nel 2001); Selena Gomez, cantante e attrice statunitense; Nicola Gratteri, magistrato e saggista italiano; Edward Hopper, pittore statunitense (morto nel 1967); Nina Moric, modella e soubrette croata; Claudio Santamaria, attore italiano.

Accadde oggi