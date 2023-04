Il devastante terremoto a L’Aquila e Petrarca incontra Laura: gli anniversari del 6 aprile

Almanacco del giorno con santo, anniversari, ricorrenze e curiosità sul 6 aprile.

Il 6 aprile è il 96º giorno del calendario gregoriano e mancano 269 giorni alla fine dell’anno: ecco l’almanacco del giorno per scoprire il santo di oggi, gli anniversari e i compleanni da ricordare, le ricorrenze, le giornate mondiali e le curiosità.

Cosa si celebra il 6 aprile

Nella giornata del 6 aprile la Chiesa Cattolica ricorda San Guglielmo di Parigi (abate noto anche come Guglielmo di Eskill) e San Diogene. Nel 2023, questa data coincide con il Giovedì Santo, il giorno dell’Ultima Cena di Gesù.

Ricorre anche la Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite in occasione dell’anniversario dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna (1986). Negli Stati Uniti e in Canada il 6 aprile è il Tartan Day, celebrazione del retaggio scozzese.

Compleanni e anniversari

Sono diversi i nati del 6 aprile, che festeggiano il proprio compleanno in questa giornata del quarto mese dell’anno. Tra loro: Geovani Faria da Silva, ex calciatore brasiliano; Paolo Nespoli, astronauta e ingegnere italiano; Francesco Oppini, personaggio televisivo; Paul Rudd, attore statunitense;

Anniversari di nascita

Fred Bongusto, cantante italiano;

Carlo Felice di Savoia, cantante italiano;

Riccardo Cuor di Leone, sovrano inglese;

Mario Merola, cantante italiano e maestro della canzone napoletana;

Gustave Moreau, pittore francese;

Raffaello Sanzio, pittore nato e morto il 6 aprile (rispettivamente del 1483 e del 1520);

Eugenio Scalfari, giornalista e scrittore italiano.

Anniversari di morte

Isaac Asimov, scrittore e scienziato russo, naturalizzato statunitense;

Luigi Comencini, regista italiano;

Giovanni Pascoli, poeta italiano;

Igor Strawinsky, compositore russo.

Accadde oggi, 6 aprile

46 a.C. – Durante la Guerra civile romana, Gaio Giulio Cesare sconfigge Quinto Cecilio Metello Pio Scipione Nasica a Tapso.

1327 – Secondo la tradizione, il 6 aprile è la data in cui Francesco Petrarca vede per la prima volta l’amata Laura fuori dalla Chiesa di Santa Chiara.

1453 – Inizia l’assalto a Costantinopoli da parte delle truppe del sultano ottomano Maometto II. Parte della storiografia considera la caduta dell’Impero romano d’Oriente come la data che segna la fine del Medioevo.

1667 – Il terremoto di Ragusa di Dalmazia colpisce la Repubblica di Ragusa, provocando migliaia di morti e ingenti danni materiali.

1712 – Inizia l’insurrezione degli schiavi di New York.

1763 – Il Teatro dell’opera del Palazzo Reale di Parigi viene distrutto da un incendio il 6 aprile. Riaprirà nel 1770.

1793 – Rivoluzione francese: un decreto della Convenzione nazionale dà vita al Comitato di salute pubblica, dominato nei primi mesi da Georges Jacques Danton.

1808 – John Jacop Astor fonda l’American Fur Company. Grazie a questa sua iniziativa imprenditoriale, diventerà il primo milionario statunitense.

1830 – Nasce la prima chiesa mormone del movimento dei Santi degli Ultimi Giorni a Fayette, New York.

1862 – La Repubblica di San Marino adotta l’attuale bandiera nazionale.

1895 – Il 6 aprile la polizia di Londra arresta Oscar Wilde con l’accusa di atti osceni per aver intrattenuto rapporti omosessuali.

1911 – Inizia la rivolta albanese del 1911: i rivoltosi ottengono una vittoria nella battaglia di Deçiq contro le truppe ottomane.

1917 – Gli Stati Uniti d’America entrano nella Prima guerra mondiale, dichiarando guerra all’Impero tedesco.

1984 – Fallisce un tentativo di colpo di Stato in Camerun.

2003 – In Giappone va in onda il primo episodio della prima stagione dell’anime Sonic X.

2008 – Sciopero generale in Egitto, represso dalle forze di polziia.

2009 – Devastante terremoto di magnitudo 6,3 a L’Aquila: oltre 300 i morti, migliaia gli sfollati.

2012 – Il Movimento nazionale di liberazione dell’Azawad dichiara l’indipendenza dell’Azawad dal Mali, per poi rinunciarvi un anno dopo.

Immagine di repertorio