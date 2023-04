Il 7 aprile è la Giornata mondiale della salute, ma non solo: gli anniversari e le ricorrenze del giorno

World Health Day, Venerdì Santo e compleanno di Ezio Greggio: l'almanacco del 7 aprile.

Il 7 aprile è il 97º giorno del calendario gregoriano, mancano 268 giorni alla fine dell’anno e si celebra la Giornata mondiale della salute.

Cosa si festeggia il 7 aprile

Nella giornata del 7 aprile la Chiesa Cattolica ricorda San Giovanni Battista de la Salle, sacerdote e protettore degli insegnanti. Inoltre, nel 2023, è il Venerdì Santo, giorno in cui si ricorda la morte di Gesù Cristo in croce.

Inoltre, a livello internazionale, il 7 aprile è la Giornata mondiale della salute (World Health Day), istituita nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Tra i temi ci sarà anche lo slogan “Salute per tutti”, con un insieme di eventi e iniziative per informare sul diritto alla salute e sugli strumenti per migliorare i sistemi sanitari a livello nazionale e internazionale.

Si celebrano anche diverse giornate nazionali: in Armenia, è la Giornata della mamma e della bellezza; in Mozambico la Giornata della donna mozambicana e, infine, in Ruanda è la Giornata nazionale del genocidio.

Compleanni, ricorrenze, anniversari

Sono diversi i nati del 7 aprile, che in questa giornata celebrano il proprio compleanno. Tra loro: Jackie Chan, attore cinese; Francis Ford Coppola, regista e produttore statunitense; Russell Crowe, attore neozelandese; Salvatore Michael Sorrentino, in arte Sal Da Vinci, cantante e attore italiano nato a New York; Ezio Greggio, comico italiano; Gianluca Grignani, cantautore italiano; Kledi Kadiu, ballerino albanese; Giorgio Locatelli, chef italiano; Edoardo Mangiarotti, ex campione di scherma e dirigente sportivo; Daniela Santanchè, politica e dal 2022 ministro del Turismo; Alfonso Signorini, giornalista e conduttore TV;

Anniversari di nascita

Billie Holiday, cantante jazz statunitense;

Ole Kirk Kristiansen, inventore dei Lego;

Alberto La Marmora, cartografo, naturalista e generale italiano;

San Francesco Saverio, gesuita e missionario spagnolo;

Ardengo Soffici, poeta, scrittore e pittore italiano;

William Wordsworth, poeta inglese.

Anniversari di morte

Phineas Taylor Barnum, imprenditore statunitense e inventore del circo;

Henry Ford, industriale e imprenditore statunitense.

Accadde oggi, 7 aprile

30 – Secondo il Vangelo di Giovanni, è il giorno della morte di Gesù. Nel 2023, il Venerdì Santo capita proprio nello stesso giorno.

1300 – Dante Alighieri si perde nella “selva oscura” e inizia il suo viaggio raccontato nella “Divina Commedia”.

1348 – Fondazione dell’Università di Praga.

1805 – Per la prima volta, Ludwig Van Beethoven dirige la sua terza sinfonia (Eroica).

1875 – A New York nasce la prima scuola per figli di immigrati italiani.

1920 – Il 7 aprile è il giorno dell’Eccidio di piazza Grande. Cinque persone morte dopo lo scontro tra i lavoratori in sciopero e i carabinieri.

1926 – Dopo l’aggressione degli squadristi fascisti, muore il deputato Giovanni Amendola.

1933 – Prima legge antisemita del cancelliere Adolf Hitler in Germania.

1944 – Il 7 aprile è il giorno del bombardamento anglo-americano su Trevisto, ma anche della Strage della Benedicta e dell’Eccidio di Fragheto a opera dei nazi-fascisti.

1948 – Per volere dell’Onu, il 7 aprile – oggi Giornata Mondiale della Salute – nasce l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

1956 – La Spagna rinuncia al protettorato sul Marocco.

1963 – La Jugoslavia diventa una repubblica socialista.

1969 – Il 7 aprile viene pubblicato il primo RFC (Request for comments): questa è la data simbolo della nascita di Internet.

1992 – Inizia la guerra civile in Bosnia ed Erzegovina.

1994 – Primo massacro di Tutsi a Kigali, in Ruanda.

2000 – Lancio di 2001 Mars Odyssey.

2004 – La stampa francese annuncia il ritrovamento dei resti dell’aeroplano dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry, precipitato in mare nel luglio 1944.

2017 – Attentato di matrice islamica a Stoccolma, con 5 morti.