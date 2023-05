Almanacco 9 maggio, 45 anni fa morivano Peppino Impastato e Aldo Moro

La Festa dell'Europa e la Giornata dedicata alla memoria delle vittime di terrorismo: l'almanacco del giorno.

Il 9 maggio è il 129º giorno del calendario gregoriano e mancano 236 giorni alla fine dell’anno: è la Festa dell’Europa, ma in Italia anche la Giornata dedicata alla memoria delle vittime di terrorismo.

Ecco l’almanacco del giorno con santi, ricorrenze, compleanni e anniversari.

Cosa si celebra il 9 maggio

Il 9 maggio in Italia si celebra il Giorno della memoria dedicato alle vittime di terrorismo: si ricordano, nello specifico, gli omicidi di Aldo Moro e di Peppino Impastato (quest’ultimo vittima di mafia). In molti Paesi dell’Europa orientale e in Russia si festeggia anche la Giornata della vittoria sulla Germania nazista. Inoltre, è anche la Festa dell’Europa: si ricorda, nello specifico, la Dichiarazione Schuman, primo importante atto del processo d’integrazione europeo. Infine, in Giappone è il Giorno di Goku, celebre personaggio del manga Dragon Ball.

La Chiesa Cattolica il 9 maggio ricorda Sant’Isaia, profeta e martire, e San Pacomio abate.

Compleanni, ricorrenze e anniversari

Sono diversi i nati del 9 maggio, che in questa giornata celebrano il loro compleanno. Tra loro: Gian Carlo Caselli, magistrato italiano; Isabel Rosario Dawson, attrice statunitense di origine portoricana; Mariano Di Vaio, modello, blogger e imprenditore italiano; Richard Eklund – detto “Dicky” -, ex pugile statunitense; Claudio Lotito, presidente della Lazio Calcio;

Anniversari di nascita

Sir James Barrie, scrittore scozzese e “papà” di Peter Pan;

Anniversari di morte

Peppino Impastato, giornalista vittima di mafia;

Aldo Moro, statista italiano;

Little Richard (Richard Wayne Penniman), cantante statunitense;

Johann von Schiller, drammaturgo tedesco.

Accadde oggi, 9 maggio

1429 – Giovanna d’Arco sconfigge le truppe inglesi durante l’assedio di Orléans.

1901 – Viene aperto il primo Parlamento australiano a Melbourne.

1921 – Prima rappresentazione del dramma “Sei personaggi in cerca d’autore” di Luigi Pirandello”.

1927 – Il parlamento australiano si riunisce, per la prima volta, a Canberra.

1936 – Annessione formale dell’Etiopia all’Italia.

1939 – Il 9 maggio Adolf Hitler e Benito Mussolini s’incontrano a Firenze.

1945 – L’Unione Sovietica celebra il Giorno della Vittoria.

1950 – Con la Dichiarazione Schuman inizia il processo d’integrazione europea.

1978 – Nello stesso giorno, rispettivamente a Roma e a Cinisi, vengono ritrovati i cadaveri di Aldo Moro e Peppino Impastato.

2008 – Yahoo! acquista AltaVista.

2012 – Barack Obama si schiera a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso: è il primo presidente degli Stati Uniti a farlo.

